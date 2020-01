Λίλαρντ: «Αυτή τη φορά δεν θα έχανα το ρεκόρ καριέρας» (vid)

Ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν λίγο περίεργο επειδή την προηγούμενη φορά είχα 58 πόντους, αλλά μετά αστόχησα και έμεινα στους 59 πόντους ενώ νωρίτερα στη σεζόν είχα 60 πόντους αλλά χάσαμε. Ήταν μια ευκαιρία για να κάνω ρεκόρ καριέρας αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι έκανα μια καλή εμφάνιση η οποία συνδυάστηκε με τη νίκη σε ένα ματς που θέλαμε να νικήσουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Όσον αφορά την απουσία του Σι Τζέι Μακ Κόλουμ είπε ότι «ήξερα ότι επειδή έλειπε ο Σι Τζέι έπρεπε να κάνω κάποια περισσότερα πράγματα. Επιπλέον κάποια παιδιά έπαιξαν και περισσότερο και γνωρίζω ότι είναι ικανά και μπορούν να παίξουν. Σε αυτό το ματς συνδύασα την επιθετικότητα με το γεγονός ότι μπήκαν και οι υπόλοιποι στο ματς. Στα άλλα ματς είχαν μείνει από καύσιμα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτή τη φορά συνέχισε εξίσου δυνατά.»

"I felt like I had a great performance in a game we needed to win, which is the most important thing." - @Dame_Lillard#RipCity pic.twitter.com/Ebr1Q1wZW7

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 21, 2020