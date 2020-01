ΛεΜπρόν: Πρώτη ήττα από Κέμπα, μετά από 28 νίκες! (pic & vid)

Πριν το ματς των Σέλτικς με τους Λέικερς, ο ΛεΜπρόν είχε ρεκόρ 28-0 απέναντι στον Κέμπα Ουόκερ.

Όμως ο γκαρντ των Κελτών έσπασε την κατάρα και πήρε την πρώτη του νίκη κόντρα στον Βασιλιά, αφού η Βοστώνη θριάμβευσε με 139-107 σε ένα πάρτι!

Ένα περίεργο στατιστικό αποτελεί παρελθόν για τον Κέμπα.

LeBron James is 28-0 in his career against Kemba Walker (including playoffs).

But today, Kemba and the Celtics have handed the Lakers their largest deficit of the season (27) and are 15 minutes away from breaking that drought. pic.twitter.com/dPsP0t9S6W

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2020