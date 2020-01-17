Μπακς - Σέλτικς: Άρχισε με κάρφωμα ο Γιάννης! (vid)

Με ένα απλό, αλλά συνάμα κι εντυπωσιακό, κάρφωμα άρχισε το παιχνίδι με τους Σέλτικς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο...
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— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 17, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 102vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 69vs
ΜΙΛAΝΟ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 98vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 83
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 47vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 55
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 22vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 26
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 22vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 13
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 1vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
LIVE
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 1vs
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 1
LIVE
ANNA KALINSKAYA 1vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 0
LIVE
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 1vs
FILIP HORANSKY 0
LIVE
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 1vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 0
LIVE
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 0vs
JEFFREY JOHN WOLF 1
LIVE
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 0
LIVE
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 0vs
DASHA LOPATETSKAYA 0
LIVE
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 0vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 0
LIVE
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 0vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ 0
LIVE
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 0vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
XUN FANG YING 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ALEXANDRA KIICK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0vs
ELENA GABRIELA RUSE 2
ΤΕΛΙΚΟ
LESLEY PATTINAMA 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
MAYO HIBI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 0
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ -vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ -
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ -vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ -
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ -vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΛΙ ΑΝ -
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ -
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -vs
ΛΙ ΖΕ -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
WANG XIYU -
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ -vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
BARBORA KREJCIKOVA -
ERNESTS GULBIS -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
HARRIET DART -vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ -vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ -
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
LIVE
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JARAGUA 1vs
CAPITAL CF 1
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -
Ζεστός άρχισε κόντρα στους Σέλτικς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που κάρφωσε στην πρώτη κιόλας φάση.
Με ένα απλό, αλλά συνάμα κι εντυπωσιακό, κάρφωμα άρχισε το παιχνίδι με τους Σέλτικς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο...
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— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 17, 2020