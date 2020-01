Ρόουζ 9 χρόνια πιο νέος! (vid)

Την στιγμή που το όνομά του ακούγεται όλο και περισσότερο για ανταλλαγή, είτε για Λέικερς, είτε για Σέλτικς, ο Ντέρικ Ρόουζ δεν σταματά να πραγματοποιεί την μία εξαιρετική εμφάνιση μετά την άλλη. Και κόντρα στους Σέλτικς ο 31χρονος γκαρντ ήταν πολύ καλός, καθώς είχε 22 πόντους με το εντυπωσιακό 11/11 δίποντα, ενώ έδωσε ακόμα 6 ασίστ, είχε 2 ριμπάουντ και έριξε και 1 τάπα. Μάλιστα πέτυχε για έβδομο συνεχόμενο παιχνίδι πάνω από 20 πόντους, κάτι που είχε να κάνει από την περίοδο 2010-11. Ο Ρόουζ έχει ξανανιώσει και πάλι και οι αντίπαλες άμυνες το καταλαβαίνουν με τον χειρότερο γι' αυτές τρόπο.

Derrick Rose puts up 20+ points for the 7th game in a row... his longest such streak since 2010-11. pic.twitter.com/xL5THmOWNi

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 16, 2020