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TOP 10 με μπλοκέρ Γιάννη και μαγεία Γκρίζλις! (vid)

TOP 10 με μπλοκέρ Γιάννη και μαγεία Γκρίζλις! (vid)

TOP 10 με μπλοκέρ Γιάννη και μαγεία Γκρίζλις! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο TOP 10 για την τάπα του, ενώ κορυφή είναι οι Μοράντ-Τζάκσον για την φοβερή συνεργασία τους.

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το TOP 10 o Γιάννης Αντετοκούνμπο και αυτή τη φορά μπήκε για το φοβερό μπλοκ του.

Στην κορυφή βρίσκεται η έξοχη συνεργασία του μάγου Μοράντ που μοίρασε στον Τζάκσον για εντυπωσιακό κάρφωμα.

Απολαύστε!

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