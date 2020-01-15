TOP 10 με μπλοκέρ Γιάννη και μαγεία Γκρίζλις! (vid)

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το TOP 10 o Γιάννης Αντετοκούνμπο και αυτή τη φορά μπήκε για το φοβερό μπλοκ του.
Στην κορυφή βρίσκεται η έξοχη συνεργασία του μάγου Μοράντ που μοίρασε στον Τζάκσον για εντυπωσιακό κάρφωμα.
Απολαύστε!
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΞAΝΘΗ 1
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 123vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 121vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 128vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 124
ΠΑΟΚ -vs
ΟΦΗ -
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
GALATASARAY -vs
RYTAS -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
GAZIANTEP -vs
VEF RIGA -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
BAXI MANRESA -
ΠΑΟΚ -vs
DIJON -
ΒΟΝΝΗ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ZARAGOZA -vs
NEPTUNAS -
SASSARI -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΑΜΙAΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΝΙΜ -vs
ΡΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΚAΡΝΤΙΦ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΤΣΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
ΣΑΝΤΙΓΙAΝ ΑΚΙΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ 0vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΝΤΕ ΡΟΙΓΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 2vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΑ, ΓΙAΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
NOAH RUBIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΕΡΟ ΑΛΒAΡΕΖ ΕΥΑ 0vs
LESLEY PATTINAMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE DUCKHEE 2vs
ΤΖΙΑΝΕΣΙ ΑΛΕΣAΝΤΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 2vs
ΟΦΝΕΡ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 0vs
ALEXANDRA KIICK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ 0vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2vs
ΓΚΑΡΣΙΑ-ΛΟΠΕΖ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
DUSTIN BROWN 0
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 1vs
MAYO HIBI 1
XUN FANG YING 1vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ 1
IRINA MARIA BARA 0vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 1
GREETJE MINNEN 1vs
ΜAΚΦΙ ΚΕΙΛΑΧ 1
PATRICIA MARIA TIG 0vs
LEYLAH FERNANDEZ 1
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 1vs
ΚΛΑΧΝ ΜΠΡAΝΤΛΙ 0
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1vs
FILIP HORANSKY 0
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ 0vs
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 0
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 0vs
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 1vs
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ 0
ΜΠΟΝΤAΡ ΑΝΝΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 0
ΝΤAΡΣΙΣ ΣΤΙΒ 0vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 0
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ -vs
ΡΑΝΤΒAΝΣΚΑ ΟΥΡΣΟΥΛΑ -
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ -vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΤΑΝΙΛΟ -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
BASAK ERAYDIN -
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -vs
AMIR WEINTRAUB -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
JOVANA JOVIC -
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -vs
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ -
ΠΟΝΤΣΕΤ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΜΑ ΣΟΥΓΙΕ -
DASHA LOPATETSKAYA -vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ -
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -vs
ΖΙΧΛAΒΑ -
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛAΚ -
ΤΡΕΝΤΣΙΝ -vs
ΚAΡΒΙΝΑ -
ΜΠΟΥΡΙΡAΜ -vs
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ -
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ -vs
STRUMSKA SLAVA -
ΣΠAΡΤΑΚ ΒAΡΝΑ -vs
SOZOPOL -
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ -vs
CHERNOMORETS BALCHIK -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
RKS RADOMSKO -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β` -vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 -
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ -vs
TIRANA -
SAARBRUCKEN -vs
GROSSASPACH -
ΛΟΝΤΖ -vs
ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ -
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -vs
PROSTEJOV -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ -
MOL FEHERVAR -vs
ΜΠΟΧΟΥΜ -
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ -vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο TOP 10 για την τάπα του, ενώ κορυφή είναι οι Μοράντ-Τζάκσον για την φοβερή συνεργασία τους.
Δεν θα μπορούσε να λείπει από το TOP 10 o Γιάννης Αντετοκούνμπο και αυτή τη φορά μπήκε για το φοβερό μπλοκ του.
Στην κορυφή βρίσκεται η έξοχη συνεργασία του μάγου Μοράντ που μοίρασε στον Τζάκσον για εντυπωσιακό κάρφωμα.
Απολαύστε!