Γκρίζλις-Ρόκετς: Εξαιρετικός Μοράντ, έγραψε ιστορία (vid&pic)

Το παιχνίδι της ζωής του στην πρώτη του κιόλας σεζόν στο NBA έκανε ο Τζα Μοράντ. Ο ρούκι γκαρντ των Γκρίζλις ήταν εξαιρετικός στο ματς με τους Ρόκετς και έγραψε ιστορία. Συγκεκριμένα έγινε ο μοναδικός που στην πρώτη του χρονιά στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου κατάφερε σε ένα ματς να πετύχει πάνω από 25 πόντους (26 για την ακρίβεια) και να δώσει πάνω από 8 ασίστ έχοντας 90% ευστοχία. Συγκεκριμένα είχε 7/7 δίποντα και ¾ τρίποντα (10/11 συνολικά), ενώ πρόσθεσε και 3/3 βολές. Φοβερός…

.@JaMorant is the 1st rookie in @NBA history to record 25+ points and 8+ assists while shooting 90%+ from the field. pic.twitter.com/9XWURYhKg8

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) January 15, 2020