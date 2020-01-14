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O Nτράμοντ έκανε πόστερ τον Χέις! (vid)

O Nτράμοντ έκανε πόστερ τον Χέις! (vid)

O Nτράμοντ έκανε πόστερ τον Χέις! (vid)

Ο Ντράμοντ κάρφωσε στα μούτρα του Χέις στο Πίστονς-Πέλικανς.

Ένα εντυπωσιακό πόστερ κέρασε τον Χέις ο Αντρέ Ντράμοντ.

Απολαύστε το κάρφωμα του ηγέτη του Ντιτρόιτ!

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