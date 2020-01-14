O Nτράμοντ έκανε πόστερ τον Χέις! (vid)

Ένα εντυπωσιακό πόστερ κέρασε τον Χέις ο Αντρέ Ντράμοντ.
Απολαύστε το κάρφωμα του ηγέτη του Ντιτρόιτ!
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— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 14, 2020
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Ο Ντράμοντ κάρφωσε στα μούτρα του Χέις στο Πίστονς-Πέλικανς.
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