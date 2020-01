Ούτε η Μπάρτσα μπόρεσε να σταματήσει τον Σέιν Λάρκιν.

Ο ηγέτης της Εφές 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ και με 35 βαθμούς στην αξιολόγηση βγήκε MVP της 18ης αγωνιστικής .

Δείτε τα καλύτερα του εντυπωσιακού γκαρντ.

.@ShaneLarkin_3 was back to his absolute best in a battle at the top as @AnadoluEfesSK toppled Barcelona!#GameON pic.twitter.com/Bl1kF5oMDx

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 11, 2020