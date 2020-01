Θάντερ - Ρόκετς: Standing ovation για τον Ουέστμπρουκ! (vids)

Ξεχωριστό παιχνίδι για τον Ουέστμπρουκ, ο οποίος ως αντίπαλος για πρώτη φορά επισκέφτηκε την Οκλαχόμα για να αντιμετωπίσει τους αγαπημένους του Θάντερ.

Έτσι, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των Ρόκετς κι όταν έφτασε η σειρά του Ουέστμπρουκ, οι οπαδοί των Θάντερ σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για ώρα έναν από τους παίκτες που λάτρεψαν όσο λίγους!

Russell Westbrook receives a massive standing ovation as he's introduced back in Oklahoma City for the first time! pic.twitter.com/EgtvXCGSos

— NBA (@NBA) January 10, 2020