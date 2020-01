Μπάτλερ για Ουόρεν: «Είναι σκουπίδι» (vid)

Μια... ωραία ατμόσφαιρα ήταν στο παιχνίδι των Πέισερς με τους Χιτ, με τον Μπάτλερ να τσακώνεται με τον Ουόρεν, που αποβλήθηκε, με τον ηγέτη των Χιτ να στέλνει φιλάκια, καθώς αποχωρούσε από το παρκέ.

Ο δεύτερος δεν μίλησε μετά το τέλος του ματς, αλλά ο Μπάτλερ έδωσε συνέχεια...

«Για εμένα, νομίζω ότι είναι δύσκολο για εκείνον γιατί εγώ μπορώ να τον μαρκάρω και εκείνος όχι. Πρέπει να προσέχεις τι λες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάποιες μα@@κιες δεν τις λες. Θα με ξαναδεί, ενώ έχει κάτι τόσο ασεβές και πρέπει να το προσπεράσω γιατί... θα τον ξαναδώ.

Είναι μαλακός. Δεν είναι στο επίπεδο μου. Ούτε καν κοντά μου. Αν ήμουν προπονητής τους, δεν θα τον έβαζα ποτέ. Ποτέ ξανά... είναι σκουπίδι».

Jimmy on his exchange with T.J. Warren: "He's soft. He's not even in my f—king league.”

