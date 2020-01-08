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ΝΒΑ: ΤOP 10 με clutch Καρμέλο και καρφωματάρα Άλεν! (vid)

ΝΒΑ: ΤOP 10 με clutch Καρμέλο και καρφωματάρα Άλεν! (vid)

ΝΒΑ: ΤOP 10 με clutch Καρμέλο και καρφωματάρα Άλεν! (vid)

Ο Καρμέλο Άντονι βρίσκεται στο TOP 10 για το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Ράπτορς, ενώ στην κορυφή συναντάμε το πόστερ του Τζάρετ Άλεν.

Απολαυστικό για άλλη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ.

O Kαρμέλο με το νικητήριο σουτ δεν θα μπορούσε να λείπει ενώ στο Νο.1 είναι ο Άλεν για το πόστερ στον Μουσκάλα.

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