ΝΒΑ: ΤOP 10 με clutch Καρμέλο και καρφωματάρα Άλεν! (vid)

Απολαυστικό για άλλη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ.
O Kαρμέλο με το νικητήριο σουτ δεν θα μπορούσε να λείπει ενώ στο Νο.1 είναι ο Άλεν για το πόστερ στον Μουσκάλα.
LIVE
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 0vs
ΠΑΟΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 99vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 103vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 117vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
LIVE
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΡΗΣ -
RYTAS -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
GALATASARAY -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
ZARAGOZA -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
LIETKABELIS -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΕΚ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
GAZIANTEP -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
DIJON -
BAXI MANRESA -vs
SIG STRASBOURG -
ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 0vs
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 0
ΜΕΡΙΔΑ 0vs
LA NUCIA FC 1
LIVE
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ 0vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 0vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 0
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ -vs
ΑΓΙΑΞ Β -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -
ΣΕΡΒΕΤ -vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ -
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -
AD SANTA ROSA -vs
A.D. I. METAPAN -
Ο Καρμέλο Άντονι βρίσκεται στο TOP 10 για το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Ράπτορς, ενώ στην κορυφή συναντάμε το πόστερ του Τζάρετ Άλεν.
Απολαυστικό για άλλη μια φορά το TOP 10 του ΝΒΑ.
O Kαρμέλο με το νικητήριο σουτ δεν θα μπορούσε να λείπει ενώ στο Νο.1 είναι ο Άλεν για το πόστερ στον Μουσκάλα.