Αντετοκούνμπο: «Εφτά χρόνια τώρα μου δίνουν το τρίποντο» (vid)

Οι Μπακς νίκησαν τους Σπερς με τον Γκρεγκ Πόποβιτς να είναι ένας ακόμη προπονητής ο οποίος επέλεξε να προσφέρει το σουτ τριών πόντων στον «Greek Freak».

Ο Γιάννης Αντετκοούνμπο ολοκλήρωσε με 3/7 τρίποντα και μετά τη λήξη της αναμέτρησης σχολίασε πως, «εγώ πρέπει να σουτάρω. Δουλεύω γι’ αυτό. Δεν σκέφτομαι αν μπουν ή όχι, θέλω μόνο να σουτάρω. Σε κάποια παιχνίδια θα μπουν, σε κάποια όχι. Όσο το κάνω, θα είναι όλα καλά.

Εδώ και επτά χρόνια συμβαίνει αυτό. Κλείνονται πίσω στην άμυνα. Δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο σκέψης μου. Σουτάρω πλέον με αυτοπεποίθηση και δεν με νοιάζει αν θα μπει ή όχι το σουτ. Η αυτοπεποίθησή σου είναι ψηλά όταν δεν σκέφτεσαι αν θα βρεις τον στόχο. Αν η τεχνική μου είναι καλή, είμαι κι εγώ καλά».

"Everybody loves [Ersan]...from the teammates to the fans." pic.twitter.com/NtFZjWH6F1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2020