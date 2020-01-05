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Τα αποτελέσματα στο NBA
Δείτε συγκεντρωμένα όλα τα σκορ στα 11 χθεσινά ματς του NBA.
Περισσοτερα Αρθρα
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
MALLORCA -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΡΟΜΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 102vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 116vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 128vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
BAXI MANRESA -
REAL BETIS -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
VL PESARO -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
REGGIANA -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
AFYON BELEDIYE -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΤΕΡΜΠΙ -
ΜΠΕΡΤΟΝ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΚΠΡ -vs
ΣΟΥΟΝΣΙ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΜΠAΡΝΣΛΕΙ -
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΤΣAΡΛΤΟΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΝΤΕ -
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
GILLINGHAM -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
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