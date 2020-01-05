Τα αποτελέσματα στο NBA

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Νετς - Ράπτορς 102-121
Μάτζικ - Τζαζ 96-109
Καβαλίερς - Θάντερ 106-121
Χοκς - Πέισερς 116-111
Μπουλς - Σέλτικς 104-111
Ουίζαρντς - Νάγκετς 128-114
Ουόριορς - Πίστονς 104-111
Μπακς - Σπερς 127-118
Μάβερικς - Χόρνετς 120-123
Κινγκς - Πέλικανς 115-117

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