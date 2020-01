Ίνγκραμ - Μπολ: Επέστρεψαν, χειροκροτήθηκαν και ήταν και οι καλύτεροι! (vids)

Οι τρεις παίκτες που δόθηκαν από τους Λέικερς στους Πέλικανς ως αντάλλαγμα για τον Άντονι Ντέιβις, είχαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στο «Staples Center» και να έχουν την πρώτη τους επαφή με το κοινό του Λος Άντζελες.

Ίνγκραμ και Μπολ δέχτηκαν πολύ ζεστό χειροκρότημα, είδαν γνώριμα πρόσωπα και ήταν και οι καλύτεροι για την Νέα Ορλεάνη, στην ήττα από τους Λέικερς με 123-113.

«Έφερε πίσω κάποιες αναμνήσεις», τόνισε ο Ίνγκραμ, «Αυτή είναι η ομάδα που με έκανε ντραφτ, έκανε τα όνειρα μου πραγματικότητα». Οι δύο πρώην παίκτες του Λος Άντζελες ήταν εξαιρετικοί και στο παρκέ έχοντας 22 και 23 πόντους αντίστοιχα, έχοντας και οι δύο εντυπωσιακότατες φάσεις στο ενεργητικό τους.

Didn't get a win, but Lonzo and BI combined for 45 points in their first game against the Lakers. pic.twitter.com/kAA07404dR

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 4, 2020