Μάγος Φουλτζ κόντρα στους Ουίζαρντς.

Ο παίκτης των Μάτζικ με μια υπέροχη ασίστ άνοιξε τον αιφνιδιασμό της ομάδας του και ο Φουρνιέ κάρφωσε για να τελειώσει τη φάση.

Δείτε την εντυπωσιακή πάσα.

DNESS

What a move by @MarkelleF!

First dunk of the season for @EvanFourmizz!

And the reaction by @TerrenceRoss pic.twitter.com/r58YzTwZsc

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 2, 2020