Άιζακ: Σοκαριστικός τραυματισμός, έφυγε με φορείο! (vid)

Η... κατάρα των τραυματισμών χτύπησε και τον τρομερά ταλαντούχο Τζόναθαν Άιζακ.

Ο παίκτης των Μάτζικ πάτησε άσχημα στο παρκέ στο πόδι του Mπιλ, ενώ έμπαινε για τη διείσδυση και χτύπησε σοβαρά στο αριστερό γόνατο.

Έπεσε στο παρκέ από τους πόνους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός με φορείο.

Η φάση του τραυματισμού.

Μακάρι το παλικάρι να επιστρέψει δριμύτερο!

Jonathan Isaac was taken off the floor on a stretcher after injuring his left knee.

Hope he's alright pic.twitter.com/krRC56tj9H

