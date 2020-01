Το πάρτι γενεθλίων του ΛεΜπρόν (vid)

Απόφαση της τελευταίας στιγμής ήταν το πάρτι του ΛεΜπρόν Τζέιμς για τα γενέθλία του, αλλά όταν είσαι ο «Βασιλιάς» δεν έχεις πρόβλημα να το οργανώσεις τέλεια.

Ο ΛεΜπρόν με καλεσμένους τους συμπαίκτες του στους Λέικερς και αρκετούς φίλους φυσικά γιόρτασε τα 35α γενέθλιά του.

Ο Φρανκ Βόγκελ έδωσε το παρών για λίγο απλά για να δώσει το δώρο του.

Τι ήταν αυτό; Άφησε τον ΛεΜπρόν να επιλέξει την ώρα της προπόνησης η οποία έγινε αργά το απόγευμα.

LeBron James is celebrating his 35th birthday party in style. pic.twitter.com/9AAG6u4g3O

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 31, 2019