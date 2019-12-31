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NBA: Τα κορυφαία σουτ της δεκαετίας! (vid)

NBA: Τα κορυφαία σουτ της δεκαετίας! (vid)

NBA: Τα κορυφαία σουτ της δεκαετίας! (vid)

To «Undefeated» παρουσίασε τα κορυφαία σουτ της δεκαετίας που πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Δείτε τα κορυφαία σουτ της περιόδου 2010-19 στο ΝΒΑ σε ένα special video διάρκειας 2:42

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