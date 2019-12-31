NBA: Τα κορυφαία σουτ της δεκαετίας! (vid)

Δείτε τα κορυφαία σουτ της περιόδου 2010-19 στο ΝΒΑ σε ένα special video διάρκειας 2:42
The greatest shots of the decade
(via @TheUndefeated) pic.twitter.com/gY578Veeel
— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 31, 2019
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 55vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 59
LIVE
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 67vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 93vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 123vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 122vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 104vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 116vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 122
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
To «Undefeated» παρουσίασε τα κορυφαία σουτ της δεκαετίας που πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Δείτε τα κορυφαία σουτ της περιόδου 2010-19 στο ΝΒΑ σε ένα special video διάρκειας 2:42
The greatest shots of the decade
(via @TheUndefeated) pic.twitter.com/gY578Veeel
— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 31, 2019