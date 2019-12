Ο «Βασιλιάς» έγινε 35 ετών και την ίδια ημέρα αναδείχθηκε «Αθλητής της Δεκαετίας» από το «Associated Press».

Ο συμπαίκτης του στην ομάδα του Λος Άντζελες, Άλεξ Καρούσο, θέλησε να τον τρολάρει, κάνοντας ένα story στο instagram, για να τού ευχηθεί.

Μόνο που έγραψε: «Χαρούμενα... 60 στον αληθινό G.O.A.T.!».

Alex Caruso trolls LeBron on it being his 60th birthday today pic.twitter.com/vPRK8FYbcm

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 31, 2019