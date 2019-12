Μπλέντσο: «Ο Μίντλετον δάκρυσε που γύρισα»! (vids)

Ο Μπλέντσο επέστρεψε στην δράση και είπε σχετικά, μετά το ματς με τους Μπουλς: «Ένιωσα καλά. Έλειψα λίγο στον Κρις (Μίντλετον). Βασικά, δάκρυσε και ήταν λίγο συγκινητικό (γέλια). Όχι, ήτνα ωραία. Μού έκαναν λίγα παράπονα που έλειψα από μερικά ματς, αλλά ήταν ωραία».

Από την πλευρά του, ο Μίντλετον είπε για τον συμπαίκτη του: «Είναι γρήγορος, τον αποκαλούμε "Ferrari" εδώ. Πατάει τόσο πολύ στο έδαφος, είναι εκεί που θέλει και μας βρίσκει στην κίνηση, κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς».

Όσο για το ρεκόρ, πρόσθεσε: «Είναι σίγουρα τέλειο που έχουμε αυτό το ρεκόρ, αλλά ξέρουμε πως είναι απλά η regular season. Το αληθινό πράγμα ξεκινά στα playoffs, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, εκτός αν έχουμε καλό ρεκόρ και παίζουμε καλό μπάσκετ».

"It felt good! @Khris22m missed me...like always. He actually shed a little tear...it was heartwarming."

