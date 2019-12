Οι Μπακς δοκιμάζονται απόψε (31/12, 3:00) στο Σικάγο κόντρα στους Μπουλς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην αγωνιστική δράση έπειτα από απουσία δυο αγώνων λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Διαθέσιμος είναι, επίσης και ο Έρικ Μπλέντσο. Παρεμπιπτόντως, τα «Ελάφια» έχουν φέτος ρεκόρ 3-0 χωρίς τον Αντετοκούνμπο.

Το αποψινό πρόγραμμα

2.00 Μάτζικ - Χοκς

2:00 Ουίζαρντς - Χιτ

3:00 Μπουλς - Μπακς

3:00 Τίμπεργουλβς - Νετς

4:00 Τζαζ - Πίστονς

5:00 Μπλέιζερς - Σανς

Giannis Antetokounmpo and Eric Bledsoe are both AVAILABLE tonight in Chicago.

Wesley Matthews is OUT with a right thigh contusion. https://t.co/6TEntrgenm

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) December 30, 2019