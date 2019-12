ΛεΜπρόν: Αθλητής της δεκαετίας σύμφωνα με το «Associated Press»! (pic)

«Άφησε το Κλίβελαντ για το Μαϊάμι, έγινε πρωταθλητής, επέστρεψε στο αγαπημένο του Οχάιο, έερε έναν ακόμα τίτλο κι έπειτα έφυγε για τους Λέικερς και την επόμενη πρόκληση. Έπαιξε σε οκτώ σερί τελικούς. Κανένας ΝΒΑer δεν κέρδισε περισσότερα παιχνίδια ή βραβεία MVP τα τελευταία δέκα χρόνια, από όσα εκείνος. Ίδρυσε ένα σχολείο. Παντρεύτηκε τον εφηβικό του έρωτα».

Για όλα αυτά - και άλλα πολλά - το πρακτορείο «Associated Press» αποφάσισε να επιλέξει τον «Βασιλιά» για τον κορυφαίο αθλητή της δεκαετίας 2010-20!

Στη λίστα του «AP» σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν και τα ονόματα των Τάιγκερ Γουντς (γκολφ), Ουέιν Γκρέτζκι (χόκεϊ πάγου) και Άρνολντ Πάλμερ (γκολφ), ενώ ο ΛεΜπρόν «νίκησε» τον Τομ Μπρέιντι (NFL) στην ψηφοφορία των μελών της γνωστής αμερικανικής ιστοσελίδας. Γιουσέιν Μπολτ (σπριντ), Λιονέλ Μέσι (ποδόσφαιρο) και Μάικλ Φελπς (κολύμβηση) ολοκλήρωσαν την πεντάδα. Στις γυναίκες, η Σερίνα Ουίλιαμς (τέννις) αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια της δεκαετίας.

Ο ηγέτης των Λέικερς έκανε και δηλώσεις στο «ΑΡ», αναφέροντας: «Πριν από 10 χρόνια ήμουν 25. Τώρα, στα 35, είμαι καλύτερα από ποτέ στη ζωή μου και έχω μεγαλύτερη ενσυναίσθηση στο τι θέλω από αυτή. Σε αυτά τα 10 χρόνια υπήρχαν καλά και άσχημα και οποιοσδήποτε έξυπνος θέλει να ωριμάσει, μαθαίνει από όλες αυτές τις εμπειρίες».

