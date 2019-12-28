To 34άρι του «καυτου» Μπράουν! (vid)

Έχει πάρει... φωτιά τον τελευταίο καιρό ο Μπράουν, οδηγώντας τους Σέλτικς.
Ο παίκτης της Βοστώνης είχε κέφια και κόντρα στους Καβς και το κοντέρ έγραψε 34 πόντους.
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Ο Τζέιλεν Μπράουν συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ΝΒΑ και με τους Καβς το κοντέρ έγραψε 34 πόντους.
Έχει πάρει... φωτιά τον τελευταίο καιρό ο Μπράουν, οδηγώντας τους Σέλτικς.
Ο παίκτης της Βοστώνης είχε κέφια και κόντρα στους Καβς και το κοντέρ έγραψε 34 πόντους.