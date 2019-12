Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Μπακς, οι οποίοι απέναντι στους Χοκς αναγκάστηκαν να αγωνιστούν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο ηγέτης των «Ελαφιών» ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στην πλάτη κι αποφασίστηκε να προφυλαχθεί.

Έτσι, έμεινε εκτός για το παιχνίδι με τους Χοτς στην Ατλάντα.

Giannis Antetokounmpo is out (back soreness) tonight in Atlanta. pic.twitter.com/4EUXfdRIYI

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 27, 2019