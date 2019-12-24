Εκπληκτική reverse ο Αντεμπάγιο! (vid)

Ακόμα ψάχνει τον Αντεμπάγιο ο Νιανγκ.
Ο ψηλός των Χιτ του ξέφυγε με τρελή reverse και άφησε τη μπάλα στο καλάθι!
13AM with the pic.twitter.com/ZBKZcyWWsZ
— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 24, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 5vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 74
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 79vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 89
LIVE
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 79vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 77
LIVE
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 74vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 69
LIVE
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 88vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 81vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 87
LIVE
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 53vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 52
LIVE
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 39vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 53
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
Ο Μπαμ Αντεμπάγιο με μια έξοχη reverse... διέλυσε τον Νιανγκ και σκόραρε.
Ακόμα ψάχνει τον Αντεμπάγιο ο Νιανγκ.
Ο ψηλός των Χιτ του ξέφυγε με τρελή reverse και άφησε τη μπάλα στο καλάθι!
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— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 24, 2019