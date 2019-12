Γκρίζλις - Σπερς 115-145: Πάρτι με 40άρη Όλντριτζ! (vid)

Διέλυσαν το Μέμφις οι Σπερς.

Η ομάδα του Πόποβιτς νίκησε με 145-115 και πήγε στο 12-17.

Για τους νικητές ο Όλντριτζ έκανε παπάδες με 40, ενώ 26 με 10 ασίστ είχε ο ΝτεΡόζαν.

Για το Μέμφις 22 είχε ο Τζάκσον, 19 ο Μοράντ και 18 με 12 ριμπάουντ ο Βαλαντσιούνας.

