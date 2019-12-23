Οι Πέισερς ξεκίνησαν με ένα 10-0 κόντρα στους Μπακς αλλά αυτό το κάρφωμα του Γιάννη... ξυπνάει τα «ελάφια».
Air Giannis is activated! #FearTheDeer pic.twitter.com/vIKtrBvLJ2
— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 23, 2019/blockquote>
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΙΣΑ 76vs
ΑΕΚ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
LIVE
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 74vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 80
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 85vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 93
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
Οι Μπακς κερδίζουν την κατοχή, ο Γιάννης φεύγει στην αντεπίθεση και καρφώνει εντυπωσιακά.
Οι Πέισερς ξεκίνησαν με ένα 10-0 κόντρα στους Μπακς αλλά αυτό το κάρφωμα του Γιάννη... ξυπνάει τα «ελάφια».
Air Giannis is activated! #FearTheDeer pic.twitter.com/vIKtrBvLJ2
— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 23, 2019/blockquote>