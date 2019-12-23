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Μπακς-Πέισερς: Ετσι καρφώνει ο... Air Giannis! (vid)

Μπακς-Πέισερς: Ετσι καρφώνει ο... Air Giannis! (vid)

Μπακς-Πέισερς: Ετσι καρφώνει ο... Air Giannis! (vid)

Οι Μπακς κερδίζουν την κατοχή, ο Γιάννης φεύγει στην αντεπίθεση και καρφώνει εντυπωσιακά.

Οι Πέισερς ξεκίνησαν με ένα 10-0 κόντρα στους Μπακς αλλά αυτό το κάρφωμα του Γιάννη... ξυπνάει τα «ελάφια».

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