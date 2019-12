Kόμπι: Είδε το Nετς-Χοκς με την κόρη του! (pic)

Μπορεί να έχει αποσυρθεί από το μπάσκετ, αλλά ο τεράστιος Κόμπι δεν χάνει την ευκαιρία να παρακολουθεί το αγαπημένο του άθλημα.

Ο Black Mamba πήρε την κόρη του, Τζίτζι και πήγαν να δουν το ματς των Χοκς με τους Νετς στο Μπρούκλιν.

Η πιτσιρίκα έχει πάρει από τον πατέρα της και μαγεύει σαν και αυτόν στο παρκέ. Δεν πρόκειται να ξεχαστούν τα όσα έκανε με τη φανέλα των Λέικερς.

Μεγάλε Κόμπι!

Mini Mamba and dad are having a good time at the Nets gamepic.twitter.com/8ACRjZnlwM

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 21, 2019