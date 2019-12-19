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Πέισερς... βγαλμένοι από Star Wars! (pic)

Πέισερς... βγαλμένοι από Star Wars! (pic)

Πέισερς... βγαλμένοι από Star Wars! (pic)

Oι Πέισερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν φέτος και ετοιμάζονται για τη συνέχεια, δημιουργώντας μια εξαιρετική εικόνα εμπνευσμένη από Star Wars

Στο 19-9 βρίσκονται οι Πέισερς μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στους Λέικερς.

Η Ιντιάνα παλεύει σαν... τρελή όλα τα ματς, δείχνοντας το μαχητικό της πνεύμα.

Έτσι πήραν έμπνευση από το Star Wars και έφτιαξαν μια φοβερή φωτογραφία.

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