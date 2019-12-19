Πέισερς... βγαλμένοι από Star Wars! (pic)

Στο 19-9 βρίσκονται οι Πέισερς μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στους Λέικερς.
Η Ιντιάνα παλεύει σαν... τρελή όλα τα ματς, δείχνοντας το μαχητικό της πνεύμα.
Έτσι πήραν έμπνευση από το Star Wars και έφτιαξαν μια φοβερή φωτογραφία.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 104vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 99vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 100vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 99vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 113vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 103vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 112
PENA AZAGRESA -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ -vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ -
CA ANTONIANO -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΛΙΕΙΔΑ -vs
ESPANYOL -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
LAS ROZAS -
MELILLA CD -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ -vs
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -
LLAGOSTERA -vs
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -
ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ -vs
ΡAΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ -
ΤΑΡΑΓΟΝΑ -vs
ΟΛΟΤ -
TAMARACEITE -vs
ΑΛΜΕΡΙΑ -
LAREDO -vs
ΟΥΕΣΚΑ -
ΚΟΡΝΕΛΑ -vs
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ -
ΜΕΡΙΔΑ -vs
LA NUCIA FC -
LORCA DEPORTIVA -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
LINARES DEPORTIVO -vs
ΧΙΡΟΝΑ -
ΜΠΕΚΕΡΙΛ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
LIVE
ARKAS SPOR 1vs
CS DINAMO BUCURESTI 1
LIVE
ΠΑΟΚ 0vs
BARKOM-KAZHANY LVIV 0
LIVE
VK DUKLA LIBEREC 0vs
GALATASARAY 0
IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ -vs
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ 2
LIVE
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 0vs
VC GREENYARD MAASEIK 0
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
TOURS -
SAMEN. LYCURGUS -vs
KAPOSVAR -
ALLIANZ MILANO -vs
ERZENI SHIJAK -
ΓΚΛΕΝΒΙΛ -vs
ΜΠΛΟΥΜΠΕΛ ΓΙΟΥΝ. -
Oι Πέισερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν φέτος και ετοιμάζονται για τη συνέχεια, δημιουργώντας μια εξαιρετική εικόνα εμπνευσμένη από Star Wars
Στο 19-9 βρίσκονται οι Πέισερς μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στους Λέικερς.
Η Ιντιάνα παλεύει σαν... τρελή όλα τα ματς, δείχνοντας το μαχητικό της πνεύμα.
Έτσι πήραν έμπνευση από το Star Wars και έφτιαξαν μια φοβερή φωτογραφία.