Η χαρά των ασίστ οι Σανς: Έσπασαν ρεκόρ 25 χρόνων! (pic)

Οι Σανς μπορεί να ηττήθηκαν από τους Κλίπερς, όμως κατάφεραν και έγραψαν την δική τους ιστορία. Η ομάδα του Φοίνιξ έχει σε 11 συνεχόμενα παιχνίδια 29 ασίστ και πάνω και με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει αυτό τα τελευταία 25 χρόνια.

Η τελευταία ομάδα που κατάφερε ένα μεγαλύτερο σερί ήταν οι Χόρνετς, οι οποίοι το έκαναν για 13 συνεχόμενα παιχνίδια την σεζόν 1988/89 και έγινε από τις 30 Μαρτίου του 1989, μέχρι τις 23 Απριλίου.

Μένει να δούμε αν θα κρατηθούν οι Σανς και θα περάσουν μόνοι πρώτοι.

The @Suns are the first team in 25 years to put together 11 straight games with 29+ assists. The last team with a streak this long was the 1988-89 Hornets – they had 29+ assists in 13 straight games from March 30 to April 23, 1989. pic.twitter.com/FA2L75cDro

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 18, 2019