Φάση που θύμισε τους παλιούς καλούς Λέικερς από τον ΛεΜπρόν και τον Χάουαρντ στον αγώνα με τους Πέισερς στην Ιντιάνα. Ο ηγέτης των «λιμνάνθρωπων» έκανε μια απίστευτη ασίστ στον «Superman» και αυτός φυσικά είχε εύκολο έργο να καρφώσει τη μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

