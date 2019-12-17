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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑBoston Celtics
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Σέλτικς: Ο Πουαριέ μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες

Σέλτικς: Ο Πουαριέ μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες

Σέλτικς: Ο Πουαριέ μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες

Ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε στην προπόνηση και οι Σέλτικς θα πορευτούν χωρίς αυτόν για τις επόμενες 6 εβδομάδες.

Ο Γάλλος πρώην σέντερ της Μπασκόνια χτύπησε στο δάχτυλο στην προπόνηση της Δευτέρας (16/11) και τέθηκε off.

Στη rookie σεζόν του στο ΝΒΑ μετράει 1.7 πόντους και 1.7 ριμπάουντ σε 4.9 λεπτά συμμετοχής σε 9 αγώνες.

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