Σέλτικς: Ο Πουαριέ μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες

Ο Γάλλος πρώην σέντερ της Μπασκόνια χτύπησε στο δάχτυλο στην προπόνηση της Δευτέρας (16/11) και τέθηκε off.
Στη rookie σεζόν του στο ΝΒΑ μετράει 1.7 πόντους και 1.7 ριμπάουντ σε 4.9 λεπτά συμμετοχής σε 9 αγώνες.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
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ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 30vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 28
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
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ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
ΜAΙΝΤΖ 0
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
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ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 119vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 133vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 116vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 109vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 111
LIVE
ΤΟΦΑΣ 43vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ 40
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3vs
ΑΝΔΟΡΑ 0
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
NANTERRE 92 -
LIVE
NIZHNY NOVGOROD 69vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
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LIETKABELIS 38vs
BAXI MANRESA 29
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ΠΑΟΚ 33vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 39
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GAZIANTEP 31vs
NYMBURK 34
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
MORNAR BAR -
SIG STRASBOURG -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΤΕΛΙΚΟ
LEALTAD 0vs
ΚAΝΤΙΘ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΟΥΞΟ 4vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 5
REAL JAEN -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
L'HOSPITALET -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
SD LOGRONES -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ILLUECA -vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ -
MARBELLA -vs
ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ -
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EBRO -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ -
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ -vs
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ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΚΑΣΕΡΕΝΟ -vs
ALCORCON -
PENA SPORT -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
SOCIEDAD TARAZONA -vs
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ΖΑΜΟΡΑ -vs
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MONTANESA ESCOBEDO -vs
ΜAΛΑΓΑ -
GIMNASTICA SEGOVIANA -vs
ΕΛΤΣΕ -
ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ -vs
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ΣΕΟΥΤΑ -vs
ΝΟΥΜAΝΘΙΑ Β -
ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ -vs
TENERIFE -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -
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UNITED VOLLEYS 2
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VALEPA SASTAMALA 1vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 1
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OK BUDVA 1vs
OK KAKANJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CMS ARCADA GALATI 3vs
ΣAΒΟ 0
OK MLADOST BRCKO -vs
LUC VOLLEYBALL -
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OK VOJVODINA 0vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FAKEL NOVYI URENGOY 3vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 1
VERVA WARSZAWA -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 3vs
FERIZAJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL KFAR SABA 0vs
SAAREMA VK 3
BDO HAASRODE LEUVEN -vs
TOKAT BLD. PLEVNE -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
CALCIT VOLLEY -
Ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε στην προπόνηση και οι Σέλτικς θα πορευτούν χωρίς αυτόν για τις επόμενες 6 εβδομάδες.
Ο Γάλλος πρώην σέντερ της Μπασκόνια χτύπησε στο δάχτυλο στην προπόνηση της Δευτέρας (16/11) και τέθηκε off.
Στη rookie σεζόν του στο ΝΒΑ μετράει 1.7 πόντους και 1.7 ριμπάουντ σε 4.9 λεπτά συμμετοχής σε 9 αγώνες.