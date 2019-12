Αντετοκούνμπο: «Έχω τρελαθεί με την σημερινή ήττα...» (vid)

Τα «Ελάφια» δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το εντυπωσιακό σερί τους και ηττήθηκαν από τους Μάβερικς στην πρώτη τους τους ήττα μετά από από 18 νίκες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού σχολιάζοντας τι δεν πήγε καλά, τα τρίποντα του Πορζίνγκις, ενώ θυμήθηκε και τα λόγια του πατέρα του για την συνέχεια από εδώ και πέρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο σταρ των Μπακς:

«Έπαιξαν καλό μπάσκετ, μας έκαναν να κινούμαστε, έβγαλαν συστήματα, έβαλαν τα σουτ, πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά όχι μόνο στην επίθεση, αλλά αμυντικά. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα από αυτό.

Ήταν πολύ μακρινά σουτ. Κάνει την προσπάθεια να επιστρέψεις και όταν βάζει κάποιος κάτι τέτοια σουτ.. δεν είναι απλά τρίποντα, σου δίνει το μομέντουμ, σου καταστρέφει την αυτοπεποίθηση. Αυτό κάνει μια ομάδα νικητών. Ήμασταν πίσω, αλλά επιστρέψαμε. Αυτό κάνει μια ομάδα νικητών. Είμαι υπερήφανος για τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε όλο το βράδυ.

Ήταν απίστευτο το σερί, ήταν τέλεια. Παίξαμε καλό μπάσκετ και καταφέραμε να πάρουμε νίκες. Σήμερα δεν το καταφέραμε, αλλά κανείς δεν μας είπε ότι θα είναι εύκολο. Για να γίνεις καλύτερος και προσωπικά και ως ομάδα πρέπει να ξεπερνάς τις δυσκολίες στην ζωή και αυτό είναι καλό. Θέλω να νικάω, έχω τρελαθεί με την σημερινή ήττα, αλλά στο τέλος πρέπει να μαθαίνεις από αυτό, να γίνεσαι καλύτερος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα χάνουμε, δεν θα τους νικήσουμε όλους. Αυτό θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι μακροπρόθεσμα.

Θα είναι καλό το παιχνίδι κόντρα στους Λέικερς. Θα είναι ένα τεστ για εμάς. Οι Λέικερς είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην λίγκα, πρέπει να παίξουμε καλά. Ως ομάδα δεν θέλουμε να χάσουμε δύο παιχνίδια στην σειρά οπότε θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη. Έχουν 2 από τους 5 καλύτερους παίκτες της λίγκας...

Θα είμαι ήσυχος σήμερα, δεν θα μιλήσω πολύ, αλλά όπως ο πατέρας μου έλεγε, όπως ο αδελφός μου λέει για να γίνεις καλύτερος πρέπει να ξεπεράσεις τις δυσκολίες. Από τον ηγέτη της ομάδας, μέχρι τον τελευταίο παίκτη, πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος, πρέπει να παίξω πολύ καλύτερη άμυνα και... είναι καλό. Θα γίνουμε καλύτεροι».

"As my dad and my brother said...'to be better, you have got to face adversity.'" pic.twitter.com/RNMz4q03BC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 17, 2019