Αντετοκούνμπο: Έκανε το... χτύπημα της κόμπρας στον Ρόμπιν Λόπεζ! (vid)

Η... ιεροτελεστία αυτή τείνει να γίνει συνήθεια, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι παίκτες των Μπακς μιμούνται σκηνές από το WWE πριν βγουν στο παρκέ.

Και μονίμως αυτός που την... πληρώνει είναι ο Ρόμπιν Λόπεζ!

Έτσι και τώρα, πριν από το παιχνίδι με τους Καβαλίερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ουέσλι Μάθιους τις... έριξαν στον συμπαίκτη τους, με τον πρώτο να τού κάνει και το χτύπημα της κόμπρας, για να τον βγάλει νοκ άουτ.

Μετά το ματς, ο «Greek Freak» είχε κι ένα μήνυμα: «Είμαστε η πρωταθλήτρια ομάδα του WWE Ουέσλι! Ρόμπιν, βαρέθηκες να σε βγάζουμε νοκ άουτ; Μπορείς να έρθεις στην ομάδα μας και να κανονίσουμε τον Θανάση και τον Μπρουκ την επόμενη φορά!».

We are the WWE tag team champs @WessyWes23 @rolopez42 are you tired of getting your butt whooped??!!! You can join the team and we can get @Thanasis_ante43 and Brook next time https://t.co/40838otDb7

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2019