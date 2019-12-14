Χάρντεν: Οι back to back «50άρες» (vid)

Ο «μούσιας» σκόραρε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια τουλάχιστον 50 πόντους.
Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν αντιμετώπισε την παραμικρή δυσκολία από την άμυνα των Καβαλίερς και των Μάτζικ.
Το ΝΒΑ συγκέντρωσε σε ένα βίντεο όλα όσα έκανε ο Χάρντεν.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 1vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 6vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 1vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 1vs
ΛΕΒAΝΤΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 0vs
ΕΙΜΠAΡ 0
LIVE
ΤΖΕΝΟΑ 0vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 3vs
LECCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 1vs
ΠAΡΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 0vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 6vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PADERBORN 07 1vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 2vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΛΕΙΨΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 72vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 90vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 70vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΛAΡΙΣΑ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 92vs
ΠΑΟΚ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 116vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 100vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 73vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 114vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 117vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 101vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΤΣ 1vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΤ 0vs
ΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΙAΝ 1vs
ΝΤΙΖΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΜ 0vs
ΝΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 0vs
ΜΟΝΑΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΛΟΥΖ 0vs
ΡΕΜΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 2vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 2
LIVE
REAL BETIS 62vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 84
LIVE
JOVENTUT BADALONA 82vs
BAXI MANRESA 79
LIVE
ΑΝΔΟΡΑ 73vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 93vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ 95
LIVE
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 96vs
HAPPY CASA BRINDISI 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΝΤΟ 82vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 77vs
GALATASARAY 87
ΤΕΛΙΚΟ
OGM ORMANSPOR 76vs
ΤΟΦΑΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 79vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 79vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 3vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΗΦΙΣΙA 3vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 1vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC DNEPRAGRO 1vs
FC PETRIKOVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOLOS SOFIEVKA 2vs
LOZOVATKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 0vs
FK KF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΟΠΙΟ 2vs
ΓΙΠΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOREC 2vs
BREGALNICA STIP 4
Δείτε σε ένα βίντεο όλα όσα έκανε ο γκαρντ των Ρόκετς στα δύο τελευταία παιχνίδια.
Ο «μούσιας» σκόραρε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια τουλάχιστον 50 πόντους.
Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν αντιμετώπισε την παραμικρή δυσκολία από την άμυνα των Καβαλίερς και των Μάτζικ.
Το ΝΒΑ συγκέντρωσε σε ένα βίντεο όλα όσα έκανε ο Χάρντεν.