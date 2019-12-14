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Χάρντεν: Οι back to back «50άρες» (vid)

Χάρντεν: Οι back to back «50άρες» (vid)

Χάρντεν: Οι back to back «50άρες» (vid)

Δείτε σε ένα βίντεο όλα όσα έκανε ο γκαρντ των Ρόκετς στα δύο τελευταία παιχνίδια.

Ο «μούσιας» σκόραρε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια τουλάχιστον 50 πόντους.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν αντιμετώπισε την παραμικρή δυσκολία από την άμυνα των Καβαλίερς και των Μάτζικ.

Το ΝΒΑ συγκέντρωσε σε ένα βίντεο όλα όσα έκανε ο Χάρντεν. 

Harden Posts 50+ in INCREDIBLE Back-To-Back Performances!

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