Οι Λέικερς έφτασαν τις 13 σερί εκτός έδρας νίκες (vid)

Οι Λέικερς μετά τη χθεσινή νίκη τους στο Μαιάμι επί των Χιτ έφτασαν τις 13 συνεχόμενες νίκες μακριά από το γήπεδό τους.
Το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες φάσεις από το συγκεκριμένο σερί της ομάδας του ΛεΜπρόν Τζέιμς.
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Ο ΛεΜπρόν και η παρέα του μετρούν 13 συνεχόμενα «διπλά» στη φετινή Λίγκα.
Οι Λέικερς μετά τη χθεσινή νίκη τους στο Μαιάμι επί των Χιτ έφτασαν τις 13 συνεχόμενες νίκες μακριά από το γήπεδό τους.
Το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες φάσεις από το συγκεκριμένο σερί της ομάδας του ΛεΜπρόν Τζέιμς.
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