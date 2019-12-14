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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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Οι Λέικερς έφτασαν τις 13 σερί εκτός έδρας νίκες (vid)

Οι Λέικερς έφτασαν τις 13 σερί εκτός έδρας νίκες (vid)

Οι Λέικερς έφτασαν τις 13 σερί εκτός έδρας νίκες (vid)

Ο ΛεΜπρόν και η παρέα του μετρούν 13 συνεχόμενα «διπλά» στη φετινή Λίγκα. 

Οι Λέικερς μετά τη χθεσινή νίκη τους στο Μαιάμι επί των Χιτ έφτασαν τις 13 συνεχόμενες νίκες μακριά από το γήπεδό τους.

Το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες φάσεις από το συγκεκριμένο σερί της ομάδας του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Δείτε το βίντεο...

LakeShow Extend Road Streak To 13 Games!

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