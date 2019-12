Ράπτορς – Κλίπερς: Θετικός στο ημίχρονο ο Λέοναρντ (vid)

Η σημερινή βραδιά του ανήκει, καθώς επέστρεψε στην πόλη που την μία χρονιά που βρέθηκε εκεί, οδήγησε την ομάδα της στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Φυσικά μιλάμε για τον Καουάι Λέοναρντ, με τον φόργουορντ των Κλίπερς πλέον να παραλαμβάνει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, να αποθεώνεται από τον κόσμο και μετά απλά να κάνει την δουλειά του.

Στο ρελαντί στο πρώτο ημίχρονο έφτασε τους 11 πόντους με 4/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, δεν εκτέλεσε βολές και είχε επίσης 2 ριμπάουντ, αλλά και 2 ασίστ. Και όλα αυτά όπως αναφέραμε στο ρελαντί, καθώς οι Κλίπερς ήταν τόσο καλύτεροι από τους... δεινόσαυρους που ο ίδιος δεν χρειάστηκε να φορτσάρει.

Kawhi puts up 11 PTS (5-8 FGM) in his 1st half of action back in Toronto on ESPN!@LAClippers 64@Raptors 46

Lou Will: 15 PTS, 5 AST pic.twitter.com/9t3RbNOmfQ

— NBA (@NBA) December 12, 2019