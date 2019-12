Αντετοκούνμπο: Off με Πέλικανς! (pic)

Τυχεροί στέκονται οι Πέλικανς, αφού δεν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak αισθάνεται ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και δεν θα παίξει στο εντός έδρας ματς απέναντι στην ομάδα της Νέας Ορλεάνης (04:30)

Έτσι θα μείνει εκτός για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν.

Οι Μπακς είναι η ομάδα με το κορυφαίο ρεκόρ στο ΝΒΑ μαζί με τους Λέικερς (21-3) και πλέον θα δουν το σερί 15 νικών που έχουν να δοκιμάζεται.

Giannis Antetokounmpo is out (right quad tendon soreness) for tonight's game. pic.twitter.com/JefVADArgV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 11, 2019