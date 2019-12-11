Top 5 με κορυφή τον Εμπίντ (vid)

Αν και το πρόγραμμα της βραδιάς περιελάμβανε μόλις τέσσερα παιχνίδια, το θέαμα δεν έλειψε.
Το ΝBA δημοσίευσε τον Top 5 με τον σέντερ των Σίξερς να βρίσκεται στην κορυφή.
Δείτε το βίντεο και το καλάθι του Τζόελ Εμπίντ...
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 4vs
ΓΚΕΝΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΙΑΞ 0vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
OSC LILLE 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
SLAVIA PRAHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 2vs
ΛΕΙΨΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΤΕΖ 67vs
ΑΕΚ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 114vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 135vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 87
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
BUDUCNOST -vs
GALATASARAY -
ΟΥΛΜ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΡΙΣΟΝ -
ARKA GDYNIA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
NANTERRE 92 -vs
CEDEVITA OLIMPIJA -
JOVENTUT BADALONA -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
BAXI MANRESA -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
GAZIANTEP -
MORNAR BAR -vs
VEF RIGA -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
FILOU OOSTENDE -vs
SIG STRASBOURG -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
NEPTUNAS -
ZARAGOZA -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥAΝΚΟ -
LOK. NOVOSIBIRSK -vs
CHAUMONT VB 52 HM -
CS DINAMO BUCURESTI -vs
ARKAS SPOR -
GALATASARAY -vs
VK DUKLA LIBEREC -
NEFTOKHIMIK BURGAS -vs
ZENIT ST. PETERSBURG -
ΣAΒΟ -vs
CMS ARCADA GALATI -
BARKOM-KAZHANY LVIV -vs
ΠΑΟΚ -
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
VALEPA SASTAMALA -
LUC VOLLEYBALL -vs
OK MLADOST BRCKO -
UNITED VOLLEYS -vs
SHAKHTAR SOLIGORSK -
ACTIVE LIVING ORION -vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -vs
IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ -
FAKEL NOVYI URENGOY -vs
ΜΠΕΡΛΙΝ -
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
HALKBANK -
TOURS -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
VC GREENYARD MAASEIK -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
LIVE
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 2vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GIBSON/POULOS 1vs
BOZOVIC/MARSHALL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 3vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 3vs
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 2
ALURON VIRTU CMC -vs
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -
SAAREMA VK -vs
HAPOEL KFAR SABA -
KAPOSVAR -vs
SAMEN. LYCURGUS -
ΓΚΕΝΤΟΦΤΕ -vs
MUNICIPAL ZALAU -
OMONIA NICOSIA -vs
PENZUGYOR -
LINDAREN LUZERN -vs
MONTPELLIER -
CALCIT VOLLEY -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
ΡΕΝ -vs
VOLLEY SCHONENWERD -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΑΡΟΥΚΑΣΟΥΡ ΑΛΜΕΡΙΑ -vs
ΧΟΛΝΤΙΓΚ ΓΚΡΑΤΣ -
Παρακολουθείστε τις πέντε καλύτερες φάσεις από τα τέσσερα ματς του NBA.
Αν και το πρόγραμμα της βραδιάς περιελάμβανε μόλις τέσσερα παιχνίδια, το θέαμα δεν έλειψε.
Το ΝBA δημοσίευσε τον Top 5 με τον σέντερ των Σίξερς να βρίσκεται στην κορυφή.
Δείτε το βίντεο και το καλάθι του Τζόελ Εμπίντ...