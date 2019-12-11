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Top 5 με κορυφή τον Εμπίντ (vid)

Top 5 με κορυφή τον Εμπίντ (vid)

Top 5 με κορυφή τον Εμπίντ (vid)

Παρακολουθείστε τις πέντε καλύτερες φάσεις από τα τέσσερα ματς του NBA. 

Αν και το πρόγραμμα της βραδιάς περιελάμβανε μόλις τέσσερα παιχνίδια, το θέαμα δεν έλειψε.

Το ΝBA δημοσίευσε τον Top 5 με τον σέντερ των Σίξερς να βρίσκεται στην κορυφή.

Δείτε το βίντεο και το καλάθι του Τζόελ Εμπίντ...

NBA Top 5 Plays of the Night | December 10, 2019

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