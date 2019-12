Θρύλος ο Κάρτερ έφτασε τις 1.500 συμμετοχές στο NBA (pics)

Μεγάλη η σημερινή βραδιά για τον Βινς Κάρτερ, καθώς ο 42χρονος πλέον φόργουορντ των Χοκς έγραψε ιστορία μπαίνοντας σε ένα εξαιρετικά κλειστό κλαμπ. Ένα κλαμπ στο οποίο βρίσκονται αυτός και άλλοι τέσσερις παίκτες που έχουν καταφέρει να φτάσουν τις 1.500 συμμετοχές στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Κάρτερ είναι στην 5η θέση και σίγουρα θα ξεπεράσει σύντομα τον Τζον Στόκτον που έχει 1.504. Στην 3η θέση είναι ο Ντιρκ Νοβίτσκι με 1.522 και λογικά φέτος ο Κάρτερ θα περάσει και αυτόν, ενώ στις δύο πρώτες θέσεις βρίσκουμε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 1.560 και τον Ρόμπερτ Πάρις με 1.611. Ειδικά ο σέντερ των Σέλτικς είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεραστεί από κάποιον.

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks on becoming the 5th player in @NBAHistory to reach 1,500 games played! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/Vfmxktv4gn

— NBA (@NBA) December 11, 2019