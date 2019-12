Οι Κλίπερς δίνουν δεύτερο παιχνίδι σε 48 ώρες αντιμετωπίζοντας τους Πέισερς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες δε θα έχει στη διάθεσή της τον Καουάι Λεόναρντ λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του γόνατο το οποίο πρήστηκε λίγο.

Kawhi Leonard will not play tonight at Indiana in the second of a back to back due to left knee injury management, left knee soreness.

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 9, 2019