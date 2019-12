Ρόκετς - Κινγκς 118-119: Τριποντάρα Μπιέλιτσα for the win! (vid)

Θρίλερ στο Χιούστον και στο τέλος χαμογέλασαν οι Κινγκς.

Ο Ουέστμπρουκ έκανε το 118-116, 1 δευτερόλεπτα για το τέλος, όμως το Σακραμέντο ήταν πολύ σκληρό για να πεθάνει, αφού ο Μπιέλιτσα με τριποντάρα από το σπίτι του χάρισε την νίκη στην ομάδα του με 118-119.

Για τους νικητές ο Χιλντ είχε 26, ο Μπαρνς 19 και ο ήρωας Μπιέλιτσα 17!

Στον αντίποδα 34 με 8 ο Ουέστμπρουκ και ο Χάρντεν μέτρησε 27 με 10 ασίστ.

Ματσάρα, αλλά στο τέλος ο Σέρβος είχε το... κρύο αίμα!

Nemanja Bjelica buries the DEEP #TissotBuzzerBeater to lift the @SacramentoKings! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/HqwMHDRGH0

— NBA (@NBA) December 10, 2019