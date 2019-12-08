Χάρντεν: Η 34άρα με... 3/17 τρίποντα! (vid)

Οι Ρόκετς επικράτησαν των Σανς, με τον Χάρντεν να έχει 34 πόντους και να είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του.
Πάντως ήταν αρκετά άστοχος, αφού τελείωσε το ματς με 3/17 τρίποντα και 8/27 εντός πεδιάς.
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ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
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ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
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ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
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ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
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ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 1
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
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ΣΕΒΙΛΛΗ -
LIVE
LECCE 0vs
ΤΖΕΝΟΑ 2
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
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ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
1. FC KOLN -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
PADERBORN 07 -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 141vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΡΕΜΣ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
LIVE
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
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KRYLIA SOVETOV 2vs
URAL 3
FK SOCHI -vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
LIVE
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 41vs
ZARAGOZA 44
LIVE
MONBUS OBRADOIRO 36vs
REAL BETIS 45
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
BAXI MANRESA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANI BAS. BRESCIA 86vs
ORIORA PISTOIA 74
VL PESARO -vs
ΜΙΛAΝΟ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SASSARI -
RED OCTOBER CANTU -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
DE LONGHI TREVISO -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ALMA TRIESTE -
LIVE
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 31vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 26
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 85vs
OGM ORMANSPOR 52
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
Ο Τζέιμς Χάρντεν μέτρησε 34 πόντους κόντρα στους Σανς, αλλά είχε 3/17 τρίποντα και 8/27 εντός πεδιάς. Δείτε τα καλύτερα του.
Οι Ρόκετς επικράτησαν των Σανς, με τον Χάρντεν να έχει 34 πόντους και να είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του.
Πάντως ήταν αρκετά άστοχος, αφού τελείωσε το ματς με 3/17 τρίποντα και 8/27 εντός πεδιάς.
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