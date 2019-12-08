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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑHouston Rockets
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Χάρντεν: Η 34άρα με... 3/17 τρίποντα! (vid)

Χάρντεν: Η 34άρα με... 3/17 τρίποντα! (vid)

Χάρντεν: Η 34άρα με... 3/17 τρίποντα! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν μέτρησε 34 πόντους κόντρα στους Σανς, αλλά είχε 3/17 τρίποντα και 8/27 εντός πεδιάς. Δείτε τα καλύτερα του.

Οι Ρόκετς επικράτησαν των Σανς, με τον Χάρντεν να έχει 34 πόντους και να είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Πάντως ήταν αρκετά άστοχος, αφού τελείωσε το ματς με 3/17 τρίποντα και 8/27 εντός πεδιάς.

Δείτε τα καλύτερα του

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