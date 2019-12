Σίξερς: Πρώτη φορά 11-0 εντός έδρας μετά από 53 χρόνια! (pic)

Σε κάστρο έχουν μετατρέψει τη Φιλαδέλφεια οι Σίξερς.

Οι Σίξερς δεν χάνουν με τίποτα στην έδρα τους φέτος και το ρεκόρ τους πήγε στο 11-0 μετά την επικράτηση επί των Καβς.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασαν στο 11-0 στη Φιλαδέλφεια για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1966-67. Δηλαδή μετά από 53 χρόνια.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους είναι οι 22 σερί νίκες!

With the @sixers win tonight, they reach 11-0 at home for the first time since 1966-67. Their 22-0 home start that season is the franchise record. pic.twitter.com/Yyq9kvBrMA

