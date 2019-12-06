Ίνγκραμ: Χτύπησε το πρόσωπό του κι έκανε 6 ράμματα (vid)

Ο παίκτης των Πέλικανς σε μια φάση με τον Ντάριο Σάριτς, βρήκε δυνατά με το πρόσωπο στο παρκέ, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το αριστερό του μάτι και να κάνει 6 ράμματα.
Πάντως, δεν... μάσησε κι επέστρεψε στο ματς!
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
INTER -vs
ΡΟΜΑ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
INTER -vs
ΡΟΜΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 109vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 132vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 139
OSC LILLE -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΝΙΜ -vs
ΛΥΩΝ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΖΕ 0vs
LEE DUCKHEE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
YUKI MOCHIZUKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 0vs
CHANG KAI-CHEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
TANG QIANHUI 1vs
PARK SOHYUN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NAM JI SUNG 1vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 2vs
MOCHIZUKI/SHIMA. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SASI KUMAR MUKUND 0vs
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JIANG/TANG 1vs
JANG/KIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHOI/HAN 0vs
LEE/WU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PURCELL/YAMASAKI 0vs
NAM/SONG 2
URSUS WARSZAWA -vs
POLONIA WARSZAWA -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ROGASKA -
Τις πρώτες βοήθειες χρειάστηκε ο Μπράντον Ίνγκραμ, καθώς χτύπησε άσχημα, αλλά ευτυχώς όχι σοβαρά, στο Πέλικανς - Σανς.
Ο παίκτης των Πέλικανς σε μια φάση με τον Ντάριο Σάριτς, βρήκε δυνατά με το πρόσωπο στο παρκέ, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το αριστερό του μάτι και να κάνει 6 ράμματα.
Πάντως, δεν... μάσησε κι επέστρεψε στο ματς!