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Ίνγκραμ: Χτύπησε το πρόσωπό του κι έκανε 6 ράμματα (vid)

Ίνγκραμ: Χτύπησε το πρόσωπό του κι έκανε 6 ράμματα (vid)

Ίνγκραμ: Χτύπησε το πρόσωπό του κι έκανε 6 ράμματα (vid)

Τις πρώτες βοήθειες χρειάστηκε ο Μπράντον Ίνγκραμ, καθώς χτύπησε άσχημα, αλλά ευτυχώς όχι σοβαρά, στο Πέλικανς - Σανς.

Ο παίκτης των Πέλικανς σε μια φάση με τον Ντάριο Σάριτς, βρήκε δυνατά με το πρόσωπο στο παρκέ, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το αριστερό του μάτι και να κάνει 6 ράμματα.

Πάντως, δεν... μάσησε κι επέστρεψε στο ματς!

Brandon Ingram Hits Head Hard, Gets 6 Stitches vs Suns! 2019-20 NBA Season!

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