Οι Λέικερς κάνουν εντυπωσιακά πράγματα φέτος και έχουν πλέον 10 σερί εκτός έδρας νίκες.

Κόντρα στους Τζαζ, ο Ντέιβις έκανε το... κομμάτι του, μετρώντας 26 πόντους με το εντυπωσιακό 9/11 σουτ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Unibrow

26 PTS (9-11 FGM) from @AntDavis23 pushes the @Lakers to their 10th-straight road W! #LakeShow pic.twitter.com/SL7fdVKYYY

— NBA (@NBA) December 5, 2019