Like Father, like son: O Bronny θύμισε ΛεΜπρόν! (pic)

Έχει πάρει από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ο Bronny.
Ο γιος του Βασιλιά... τρέλανε κόσμο με κάρφωμα του και το NBA Buzz δεν έχασε την ευκαιρία να τον βάλει δίπλα στον πατέρα του.\
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 103vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 128vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 106vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 118vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 100vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 121vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 96vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 127vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 116
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
LIVE
LEE/WU 1vs
HOZUMI/NAMIGATA 0
LIVE
KADHE/RAMANATHAN 0vs
MOCHIZUKI/SHIMA. 1
ΤΕΛΙΚΟ
YE QIU YU 0vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
YANG TSUNG-HUA 0vs
YUKI MOCHIZUKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΡΕ-ΑΠΙΣAΧ ΑΜΠΙΓΚAΙΛ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE DUCKHEE 2vs
ΣΙΜΑΜΠΟΥΚΟΥΡΟ ΣΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TANG QIANHUI 2vs
ΚΙΜ ΝΤΑΜΠΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΖΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΛΙ ΓΙΑ-ΧΣΟΥAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
ΖΙΕ ΚΟΥΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANG/HSU 0vs
CHOI/HAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZHAO/ZHENG 1vs
PURCELL/YAMASAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSUAN/HSIEH 0vs
JANG/KIM 1
ΤΕΛΙΚΟ
JIANG/TANG -vs
KIM/YE Q. -
O Bronny έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα με το Sierra Canyon, θυμίζοντας τον πατέρα του, ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Έχει πάρει από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ο Bronny.
Ο γιος του Βασιλιά... τρέλανε κόσμο με κάρφωμα του και το NBA Buzz δεν έχασε την ευκαιρία να τον βάλει δίπλα στον πατέρα του.\
Δείτε την ομοιότητα στην παρακάτω φωτογραφία.