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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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Like Father, like son: O Bronny θύμισε ΛεΜπρόν! (pic)

Like Father, like son: O Bronny θύμισε ΛεΜπρόν! (pic)

Like Father, like son: O Bronny θύμισε ΛεΜπρόν! (pic)

O Bronny έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα με το Sierra Canyon, θυμίζοντας τον πατέρα του, ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Έχει πάρει από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ο Bronny.

Ο γιος του Βασιλιά... τρέλανε κόσμο με κάρφωμα του και το NBA Buzz δεν έχασε την ευκαιρία να τον βάλει δίπλα στον πατέρα του.\

Δείτε την  ομοιότητα στην παρακάτω φωτογραφία.

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