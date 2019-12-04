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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMemphis Grizzlies
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Τα καλύτερα του Τζα Μοράντ (vid)

Τα καλύτερα του Τζα Μοράντ (vid)

Τα καλύτερα του Τζα Μοράντ (vid)

Ο ρούκι γκαρντ των Γκρίζλις πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν στο NBA. 

Όσα κάνει ο Τζα Μοράντ στο φετινό πρωτάθλημα τον χρίζουν εκ των φαβορί για το βραβείο του κορυφαίου ρούκι της της σεζόν.

Οι Γκρίζλις οφείλουν πολλά στην παρουσία του νεαρού γκαρντ.

Δείτε τις καλύτερες φετινές στιγμές του.

Ja Morant's October/November Highlights | KIA Rookie of the Month

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