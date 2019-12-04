Τα καλύτερα του Τζα Μοράντ (vid)

Όσα κάνει ο Τζα Μοράντ στο φετινό πρωτάθλημα τον χρίζουν εκ των φαβορί για το βραβείο του κορυφαίου ρούκι της της σεζόν.
Οι Γκρίζλις οφείλουν πολλά στην παρουσία του νεαρού γκαρντ.
Δείτε τις καλύτερες φετινές στιγμές του.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
LIVE
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 120vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 97vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 110vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 135vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 96vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 97
LIVE
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
VEF RIGA -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
SIG STRASBOURG -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
NEPTUNAS -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΑΕΚ -
MORNAR BAR -vs
GAZIANTEP -
ΒΟΝΝΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ZARAGOZA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΕΤΣ -vs
ΡΕΝ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΝΙΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΑΝΤ -
LIVE
HALKBANK 1vs
VC GREENYARD MAASEIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3vs
FAKEL NOVYI URENGOY 0
VERVA WARSZAWA -vs
TOURS -
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 2vs
JIANG XINYU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΝ ΖΙΓΙΕ 1vs
CHANG KAI-CHEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΤΖΟΥΜΙ ΕΡΙ 2vs
SUN XU LIU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΣAΚΙ ΤΖΑΜΠΕΙ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YUNCHAOKETE BU 0vs
NAM JI SUNG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ 2vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
SASI KUMAR MUKUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM/YE Q. 2vs
HAYASHI/TERE-APISAH 0
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/SHIMA. 2vs
PENG/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEE/WU 2vs
SUN X./SUN Z. 1
ΤΕΛΙΚΟ
LI ZEK./LU P. 0vs
NAM/SONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
GONG/ZHANG 2vs
CUI/YUNCHAOKETE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ODRA WODZISLAW 1vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 1
ERZENI SHIJAK -vs
PARTIZANI TIRANA -
Ο ρούκι γκαρντ των Γκρίζλις πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν στο NBA.
Όσα κάνει ο Τζα Μοράντ στο φετινό πρωτάθλημα τον χρίζουν εκ των φαβορί για το βραβείο του κορυφαίου ρούκι της της σεζόν.
Οι Γκρίζλις οφείλουν πολλά στην παρουσία του νεαρού γκαρντ.
Δείτε τις καλύτερες φετινές στιγμές του.