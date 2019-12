Καρμέλο: «Απλά είχα έναν χρόνο ρεπό» (vid)

Ο παλαίμαχος άσος μιλώντας σε συνέντευξή του για το θέμα της απουσίας του για έναν χρόνο από τα γήπεδα και αν στο τέλος αποσυρθεί ανέφερε: «Δεν το ακούω από συναδέλφους μου, αλλά από τα media. Γιατί να αποσυρθώ; Νιώθω μια χαρά, απλά είχα έναν χρόνο... ρεπό, για να ξεκουράσω το σώμα μου και το μυαλό μου».

"Why you just want me to retire? ... I feel good. I just had a year off."

Melo laughs at the thought of retiring after this season. (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/gtb0UVSHlT

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 3, 2019