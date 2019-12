Γκασόλ για Μαρτίν: «Θα σε θυμόμαστε για πάντα» (pic)

Ο Γκασόλ έγραψε στα social media με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του Μαρτίν.

«30 χρόνια χωρίς τον Φερνάντο Μαρτίν... Ο Ισπανός πιονέρος στο ΝΒΑ. Πάντα θα είσαι σημείο αναφοράς, θα σε θυμόμαστε για πάντα».

30 años sin #FernandoMartín. Nuestro primer #NBA. Siempre serás un referente.

¡Allí donde estés, te recordamos!

30 years without #FernandoMartín. The first Spanish @NBA, played for the @trailblazers. You will always be a reference, and we will always remember you! pic.twitter.com/FMNNeWwJtC

